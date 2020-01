Repensar Catalunya després de 'Gloria'

De la meva vida als Estats Units m’ha quedat el record de la quantitat de vegades que la vida quotidiana quedava afectada pels fenòmens atmosfèrics, sobretot comparat amb Barcelona, on el temps no t’impedeix gairebé mai fer la teva tan severament. La maltempsada d’aquests dies m’ha portat a aquells temps i ens avisa que més val que repensem Catalunya amb càlculs mediambientals nous. Aquesta necessitat s’ha convertit en crit a les Terres de l’Ebre. L’alcalde de Deltebre, Lluís Soler, deia dimecres que amb un ecosistema tan privilegiat no pot ser que el Delta sigui un entorn de cap de setmana però no un entorn d’oportunitats. Joan Roig, alcalde d’Alcanar, va passar comptes a TV3: “Estem farts que s'entengui les Terres de l’Ebre com a territori d’extracció: eòliques, nuclears, Castor, abocadors”. Després del pas del Gloria ha de ser l’hora del Delta.