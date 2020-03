Respirar, pensar, parlar

Aquests dies corren per WhatsApp tot de consells per superar la prova. La majoria estan centrats en respirar bé, evitar pensaments negatius i parlar-nos bé a nosaltres mateixos i als altres. Respirar, pensar i parlar correctament. Per deformació professional sempre em venen al cap alguns consells de dos líders que van entrenar el Barça. L’Helenio Herrera deia que “si penses que una cosa és difícil la faràs doblament difícil”, “no hi ha res difícil, n’hi ha prou amb començar” i “no busquis fer-ho tot alhora, que t’estressaràs”. I en Johan Cruyff insistia en “cuidar els petits detalls” i en un consell molt aplicable: “Les crisi venen perquè no sabem canviar a temps”. Sempre deia que “quan tu tens la pilota has de fer el camp gran, i quan el contrari té la pilota, li has de fer el camp més petit”. Ara la pilota la té el virus, i li farem el camp petit si ens quedem a casa.