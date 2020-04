La reunió de les 4 de la tarda

Hi ha persones que treballen bé sota pressió. La cap d’Urgències de Can Ruti, la doctora Anna Carreras, ens deia ahir que són “els incombustibles”, la gent que treballa millor quan passen coses. Al seu costat, n’hi ha que han de fer el cor fort i no es treuen del cap el company que han hagut d’intubar o els pares grans, als quals tenen por de contagiar quan tornin a casa. Però tots, incombustibles o afectats, es reuneixen cada dia, a les quatre de la tarda, i durant mitja hora comparteixen les angoixes, parlen de què ha anat bé el dia anterior, de com canalitzar l’energia aflictiva dels fracassos en un malalt crític a qui no poden ventilar per inventar procediments que ajudin en la lluita contra rellotge per salvar vides. Ens deia: “Aquesta estona d’escoltar-nos ens va millor que l’atenció psicològica".