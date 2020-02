Sánchez: no és un moment, és una idea

Pedro Sánchez va formular una pregunta molt temptadora de contestar, la de “en quin moment” es va produir el desencontre Catalunya-Espanya. Si el que busca és una data, la història li proporciona un ampli assortit de respostes de totes mides: 1714, 1939, 2010, 2017... Però crec sincerament que Sánchez s’equivoca si creu que tot anava bé fins que un dia va passar alguna cosa i la relació es va fer malbé. El problema no és un moment sinó una idea d’Espanya: o és plurinacional o la relació mai no funcionarà. La relació només pot anar bé si l’estat espanyol renuncia a tractar Catalunya com una província més i, accepta, fins i tot, el dret a decidir el seu futur polític. Si el que vol és un moment, jo n’hi proposo un: 1977. Amb el franquisme encara ben viu i els militars al govern espanyol, va ser possible posar “nacionalitats” a la Constitució. Som al 2020 i aquest concepte constitucional fa 43 anys que dorm, esperant que algun campió del diàleg el desenvolupi.