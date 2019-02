Tant els fa que Sánchez votés a favor del 155

L’anticatalanisme de sempre s’ha convertit en un monstre, en un estat constant d’histèria gesticulativa sense la qual ja no és possible fer política a Espanya. Ha sigut parlar de la figura d’un relator en les reunions Gobierno-Govern (o entre els partits catalans, que no hi ha acord ni en això) i sentir el PP, Ciutadans, una part del PSOE i mitjans afins parlar d’humiliació, rendició i punyalada. Rivera ha convocat una manifestació. Relator és la prova de la traïció perquè equival a bilateralitat. I això sí que no. Tant els fa que Sánchez hagués donat suport al 155 de Rajoy. Curiosament, el diàleg Madrid-Barcelona és tan incert que cap de les dues parts hi confia gaire. Torra va dir: "¿Creu que ens és fàcil anar a la taula de diàleg tenint companys a la presó i a l’exili?" Calvo va pronunciar-se amb igual o menys entusiasme. ¿Aquest és el clima de serenitat i imparcialitat que garanteix un judici a Madrid?