Somniar o odiar

ELS DISSABTES SEMPRE em ve un flaix d’aquell dissabte al matí del 28 d’octubre en què un tuitaire demanava instruccions: si no el convocaven a defensar la República, ell agafava la família i se l’emportava a passar el dia al Montseny. El Procés és contradictori com una tragicomèdia: ha acumulat les forces necessàries perquè qualsevol estat seriós del món hagués començat un procés de negociació política amb final de referèndum, i ho ha fet amb totes les misèries i grandeses que si surten bé acaben en una placa de marbre i si surten malament són la riota del guanyador. Ara bé, continuï com continuï, queda la consciència d’haver lluitat per la llibertat havent fet sortir el millor de nosaltres mateixos. Al contrari dels que avui riuen, que han hagut de menysprear, calumniar, mentir, pegar, humiliar, empresonar i odiar.