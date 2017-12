Somriures de Brussel·les contra l’hostilitat

EL NIVELL “ ¿Qué pone en tu DNI?” exhibit per la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría quan li van preguntar per la manifestació de Brussel·les (“Tenir un DNI espanyol és el que ha permès als independentistes manifestar-se a Brussel·les”) és digne d’Albiol, concretament de l’“ ¡A por ellos!” amb què Albiol va començar la campanya. Esclar que, vist el to que gasta, també hauria pogut adaptar el seu cèlebre “ Limpiando Badalona” i convertir-lo en un “ Limpiando Cataluña” de gent que no és normal. L’hostilitat és el missatge de campanya del PP. I l’hostilitat s’encomana, sobretot quan és oficial. Només cal veure la reacció nacionalista de bandera al balcó en moltes ciutats d’Espanya que Felip VI va desfermar amb el discurs del 3 d’octubre. Però així Espanya és inviable. Si el sobiranisme guanya el 21-D, derrotarà, també, l’hostilitat del menyspreu antipàtic.