Somriures i llàgrimes de teatre i futbol

Benet i Jornet ens ha fet plorar i vibrar com a espectadors amb els arguments de les seves obres i Pep Guardiola ens ha fet plorar de felicitat amb el futbol nascut del seu talent i el seu esforç. Avui, però, plorem amb la gran família teatral de l’un per la seva desaparició, i amb la família futbolística blaugrana i mundial de l’altre, per la mort de la seva mare, la senyora Dolors Sala. A les dues famílies, el més sentit condol. Aquest virus té un terrible poder de socialitzar la mort allà per on passa. Al davant hi hem d’oposar els mitjans humans i científics que una societat com la nostra ha de marcar com a prioritaris. I després hi hem d’oposar allò que Elisabet II d’Anglaterra va definir com “la determinació tranquil·la i ben humorada”, la mateixa que veig a l’illa interior de casa, cada dia a les vuit, amb petons i bons desitjos llençats de xamfrà a xamfrà per veïns que mai ens havíem dit res.