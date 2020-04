Les taxes a les terrasses de Barcelona

Just pels volts de Nadal, l’Ajuntament de Barcelona va augmentar un 66% la taxa a les terrasses de bars i restaurants, argumentant que la proliferació de terrasses havia anat en detriment de l’espai públic per on circulen els vianants. Aquella pujada quantiosa estava pensada per a la Barcelona d’abans, plena a vessar de turistes, però, en la Barcelona d’avui i dels pròxims mesos, als turistes ja els hem vist prou. Cal afegir-hi que el 72% de les terrasses de Barcelona tenen 16 cadires o menys, de forma que la reducció al 30% de la capacitat obligada per les normes de desconfinament farà que al mateix espai ara només s’hi podran posar cinc cadires estirant el decimal. Si l’increment del 66% de la taxa ja amenaçava els comptes de molts locals, ¿és legítim exigir-los ara el pagament d’unes quantitats pensades per als dies de vins i roses que qui sap si tornaran?