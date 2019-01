Taxi: digitalització imparable, autocrítica necessària

He sentit moltes raons de taxistes: que el seu competidor és poderós perquè la flota de VTC només és possible a partir de grans inversions en cotxes d’alta gamma que funcionen amb cobertures d’assegurances inferiors a les que paga el taxi i que els conductors encorbatats que ofereixen ampolleta d’aigua cobren 900 euros per dotze hores de volant. He sentit també històries sobre els milers llargs d’euros a què els taxistes han comprat o esperaven vendre la seva llicència, i sembla clar que molts la veuen com una inversió o com el coixí per al dia que es jubilin. Potser ara se’n sortiran, amb les seves reivindicacions, però, deixant de banda que la digitalització ha canviat la vida de tothom i no la podran parar per sempre, o milloren i modernitzen un servei que s’ha anat deixant (parlo de taxis vells, bruts i amb conductors que gairebé no t’entenen) o sempre perdran la comparació, i a la llarga, la batalla.