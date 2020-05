El TC davant la sedició sense armes

El recurs dels presos polítics presentat al Tribunal Constitucional contra la sentència del Procés és més un tràmit inevitable per poder acabar presentant el cas al TEDH que una esperança d’obtenir justícia. Per desgràcia. La llista de drets que van ser vulnerats en la fase oral és llarga: drets lingüístics, de defensa, de procés amb totes la garanties... i amb un president del tribunal disposat a escoltar els relats calcats dels testimonis de la Fiscalia sobre cares d’odi i a deixar per al final proves com els vídeos, això sí, con sumo agrado. No sembla probable que l’alt tribunal, que ha format part de l’engranatge de l'Estat contra el referèndum de l’1 d’Octubre, contradigui la doctrina política del Suprem que considera que el fonament jurídic de l’estat de dret és la indissoluble unitat de la nació espanyola. Així doncs, per la part que li toca, avalarà la sentència que va inventar la sedició sense armes ni alçament popular.