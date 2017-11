Hem de tornar a protegir les urnes de la violència de l’Estat

SI VAN CONDEMNAR Mas i tres consellers pel 9-N, si van pegar a votants indefensos l’1-O, si van fer sortir el rei a dir “ ¡A por ellos!”, si van empresonar Cuixart i Sànchez, si van activar el 155 amb la DUI suspesa, si han empresonat Junqueras i set consellers, esclar que s’atreviran a tot. A empresonar el president de la Generalitat i la presidenta del Parlament, per exemple. En tot aquest esquema seu, la peça que menys els quadra són les eleccions d’aquí vuit setmanes. Saben que, molt probablement, l’independentisme i els favorables al referèndum tornaran a guanyar. Els aniria molt bé que abandonéssim el civisme i tenir així l’excusa per suspendre les eleccions, perquè les eleccions són ara mateix tot el que tenim, i no és poc. Hem de tornar a protegir les urnes. Amb civisme i amb una candidatura guanyadora.