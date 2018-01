Tot veient el reportatge de l’1-O a TV3

EL REPORTATGE de Mediapro a TV3 obre l’1-O confirma que aquell dia ens ennoblirà per sempre com a país. Que vam ser valents. I pacífics. Que per anys que passin se’ns farà un nus a la gola cada vegada que vegem que ens pegaven per votar! I que ens pegaven i no abandonàvem els col·legis! Aquella seqüència d’una presidenta de taula a qui la policia ha d’arrencar l’urna de les mans és la màxima distinció que podem rebre com a homes i dones lliures. I és la màxima vergonya que perseguirà sempre els repressors. El 21-D, malgrat el seu origen en el 155, està connectat amb l’1-O. Tot el que sigui fer respectar el resultat del 21-D és fer respectar la nostra voluntat d’aquell dia plujós d’octubre. És dir-li a l’Estat que fracassa a Catalunya, amb violència física o estructural. I tot el que sigui governar-nos amb eficàcia, encara més.