Trapero, responsabilitats i irresponsabilitats

Trapero ha parlat aquest dijous amb la precisió d’un policia de la científica. Ha declarat amb la rotunditat pròpia del cap d’un cos uniformat i armat, un to infreqüent en l’escena pública (on funciona la dilució de responsabilitats) i més encara a Catalunya, històricament privada del poder de les armes. Dit d’una altra manera, Trapero va tenir to d’estat, fins al punt de revelar que tenia fets els plans per a la detenció del president i els consellers. Va criticar el desdoblament de Forn entre polític independentista i conseller d’Interior, fins a pronunciar la paraula “irresponsabilitat”, però també va justificar la improcedència del paper i la persona de Pérez de los Cobos, i no va estalviar-se l’autocrítica. En el to de Trapero va sonar la coherència entre fets i paraules en els dies en què els Mossos i tota la societat catalana van caminar sobre un filferro.