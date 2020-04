Tres setmanes sense FOMO

Aquest divendres fa tres setmanes que centenars de milers de catalans ens vam tancar a casa. Hi ha un parell de comentaris que m’han cridat l’atenció. Un me'l va fer un consultor d’empreses: alguns empresaris han vist que poden dirigir l’empresa sense necessitat de viatjar gaire o gens i que les seves empreses podrien funcionar amb menys despesa. I l'altre, una amiga que em va dir que el que més li agrada del confinament és que nota que no té FOMO, sigles que en anglès fan referènia a la por d’estar-te perdent alguna experiència gratificant que els teus amics hagin organitzat allà a fora. Si no hi ha “allà fora”, no hi ha FOMO. Al cantó més prosaic, he sentit a parlar de grans quantitats d’endreça de calaixos, armaris i biblioteques, i he conegut filles de companyes de feina que, amb aquella atracció fatal, així que han vist que la seva progenitora es connectava per Skype han buscat el seu minut de glòria digital a la falda de la mama.