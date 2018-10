El Tribunal Constitucional no salvarà el rei de la realitat

Fins i tot en el supòsit que el Tribunal Constitucional acabés declarant fora de la llei la reprovació del Parlament de Catalunya al rei Felip de Borbó, la votació que el va reprovar va existir. El zel per la legalitat no dissimularà la crua realitat: el Parlament va expressar, democràticament, la posició de la majoria de catalans, que creuen que el rei es va equivocar greument la nit del 3 d’octubre del 2017. Quan s’acusa l’independentisme de tancar els ulls a la realitat no es pot fer el mateix per defensar la Corona. Quan es demana a l’independentisme que no fiqui el rei en política s’oblida que el rei va fer política i no va complir amb la seva obligació constitucional de moderació. N’hi ha que defensen el rei en nom de l’estabilitat institucional en aquesta època perillosa de populismes però, en democràcia, no hi ha cap estabilitat que pugui néixer de la censura.