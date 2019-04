Un triomf polític a la mà

Dissabte vaig coincidir amb el periodista basc Martxelo Otamendi al Barça - Reial Societat. Otamendi és un home d’una peça, detingut, torturat i censurat quan l’Estat va tancar 'Egunkaria' (anys més tard l’Audiència Nacional va dictaminar que ni el periodista ni el diari formaven part d’ETA i el Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg va condemnar Espanya, anys més tard també, per no haver investigat les tortures infligides al periodista per membres de la Guàrdia Civil). Otamendi es mira Catalunya i només s’atreveix a donar un consell: que l’independentisme mantingui el Govern i la majoria al Parlament perquè mantenir la capacitat executiva i legislativa, per vigilada que sigui, és mantenir la iniciativa política, i encara que sembli poca cosa al costat dels somnis republicans, continua sent, malgrat tot, l’expressió d’un triomf polític i social.