La trista gala dels Gaudí

La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, és com la protagonista d'un thriller que hagués caigut en una trampa on cada any el nivell de l'aigua pugés deu centímetres. Diumenge a la nit, a la gala dels Gaudí, ja va sortir a l’escenari a parlar amb l’aigua al coll: va recordar que els pressupostos públics, a Espanya i a Catalunya, han desemparat la cultura, va suplicar al ministre el “ fondillo” de diners per al cinema i, fins i tot, va lamentar que faltessin a la gala actors, actrius i altres especialistes cinematogràfics perquè estaven treballant a Madrid, que és la primera sortida. Un país s’explica, debat i dialoga també a través del seu cinema, de les seves històries universals localitzades aquí. Si no salvem del naufragi la indústria del cinema en un moment en què es consumeix més audiovisual que mai, ens haurem equivocat de prioritats.