Trump confirma la frase de l’Espinàs

EN JOSEP MARIA ESPINÀS em va dir una vegada que “l’estil és el que penses”, per allò que el que penses és el que acabes dient, i el que dius és el que acabes fent. A aquestes altures, ningú no dubta que Trump segur que va dir que hi ha “països de merda”, perquè en general, tot el que no és ell, per a ell és una merda. La frase casa perfectament amb l’estil (de merda) que té Trump. És veritat que de pensaments barroers tots ens tenim, però si no et quedes en aquests nivells d’esbravada de happy hour, és probable que el teu pensament s’enlairi una mica i el teu estil, la teva conversa, els teus actes, puguin elevar-se també una mica. Sobretot si ets el president d’un país, perquè el president dona un to general a la conversa nacional. I amb presidents de l’estil de Trump les societats només tindran converses de merda.