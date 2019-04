Tu no votaràs

Una vegada més, centenars de milers d’espanyols no podran votar en aquestes eleccions. Ja fa anys que no voten o si voten és de casualitat. Són els que viuen a l’estranger. Els explicaré un cas d’aquestes eleccions. Si estàs inscrit al cens de l’ambaixada, reps un correu per demanar el vot a la teva delegació provincial no més tard del 30 de març, presentant una còpia del DNI. Un cop ho has fet, has de seure davant l’ordinador a veure com està la teva sol·licitud perquè t’enviïn les paperetes. A la pantalla hi diu que la documentació arribarà no més tard del 8 d’abril, però ja som a 12 i el més calent és a l’aigüera. Ni tan sols han enviat les paperetes per correu, segons consta a la pantalla. Aquest ciutadà té clar que ja no votarà. Ja fa anys que el vot de l’estranger va així de malament tot i les recomanacions de la Junta Electoral d’obrir d’una vegada el vot electrònic. Els anys passen, però el segle XXI no arriba.