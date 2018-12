Ultradreta: valors, lleis i banderes

Busquem una explicació senzilla a l’entrada de l’extrema dreta al Parlament d’Andalusia, però el fenomen és complex. Entre les raons hi ha una màxima universal: som capaços de votar en contra dels nostres interessos per tal de poder votar a favor dels nostres valors. Per això hi ha treballadors que voten el mateix partit que voten milionaris. La nova extrema dreta ha après de Steve Bannon que cal dir a la gent que si són pobres no és per culpa dels rics sinó de les lleis. Per això Vox vol canviar un munt de lleis. I la pirueta final: pregunteu-ho a professors d’estudiants fills de la immigració i us diran que n’hi ha que estan a favor de partits que parlen de murs i expulsions perquè votar el més nacionalista sembla el camí més ràpid per demostrar que t’has integrat de debò.