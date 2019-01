Un dia a l'oficina per començar el 2019

Bolsonaro presideix el Brasil, Trump i Orbán el feliciten, el PP regala banderes per celebrar la conquesta de Granada i el seu soci a Andalusia, Vox, els avança per l'extrema dreta i demana retirar la llei de la violència de gènere. I demà, encara més. La peculiaritat regional de la dreta espanyola, que barreja l'autoritarisme victoriós que va governar durant dècades amb la secular pulsió anticatalana, ha convertit cada dia en una provocació. Ens podem limitar a escandalitzar-nos o podem prendre consciència que aquesta és la nova normalitat i recordar que totes les conquestes polítiques, socials o nacionals estan a una generació d'extingir-se si no es defensen cada dia, vigorosament. ¿Algú necessita un propòsit per a l'any nou?