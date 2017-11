El dia que Valverde va asseure Messi a la banqueta

POTSER HA CALGUT que Messi tingui trenta anys, sigui pare de dues criatures (i una altra que ja està venint), s’hagi casat i que ell mateix comprovi els plaers de fer ballar vint-i-un jugadors al so que toca des del mig del camp o des d’una banda. O potser ha calgut tot això i que un entrenador amb ofici i naturalitat hagi fet fàcil el que fins ara ha sigut difícil: convèncer Messi perquè sigui suplent en un partit. El cas és que Valverde va escriure dimecres a Torí la primera pàgina d’un nou capítol de la biografia del millor futbolista de la història. Messi ha acceptat ara una banqueta igual que, anys enrere, va entendre la necessitat de posar-se a les mans d’una nutricionista que li ensenyés a ell i a la seva dona les virtuts d’un dieta sana. Per a Messi és un senyal de maduresa, per a Valverde una fita d’autoritat i per al vestidor un missatge que l’equip està per sobre de tot.