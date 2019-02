La veritat essencial d’Oriol Junqueras

El que durant molt anys va ser humorista gràfic del 'Washington Post' Herbert Block solia dir que un acudit o un article d’opinió no ho poden dir tot sobre un tema, però que perquè funcionin han de contenir almenys una veritat essencial. I aquest dijous Oriol Junqueras ha pronunciat una veritat essencial en el curs de la declaració més important de la seva vida. Ha estat quan ha utilitzat la metàfora de la cadira buida, l’absència d’Espanya a la taula de la negociació amb Catalunya, perquè Junqueras, a continuació, s'ha pogut mirar Marchena i els altres sis membres del Tribunal i dir-los que per culpa d’aquesta absència ara la justícia s’ha d’encarregar de la feina que no fa la política. La veritat essencial és que, quan es tracta de Catalunya, a l’estat espanyol, sobretot l’estat profund, li és més fàcil preparar l’ocupació que la negociació.