Vídeo de propaganda contra el sentit comú

El govern espanyol ha fet un vídeo “per contrarestar la propaganda independentista” però, de fet, l’ha hagut de crear per contrarestar la realitat que ell mateix ha creat i en la qual no s’agrada. Aquí van algunes preguntes que els diplomàtics espanyols han de contestar sovint quan van pel món. Com és que la meitat dels catalans se’n volen anar? Què teniu pensat oferir-los perquè es quedin? Per què els catalans no poden votar, com a Escòcia o al Quebec? Teniu por de perdre? Per què la policia va carregar contra la gent pel simple fet de voler votar? Com podeu dir que les imatges de l’1 d’Octubre són falses si les van enregistrar els nostres periodistes? Com és que els heu tingut 15 mesos a la presó sense judici, acusats d’un delicte de rebel·lió, si no hi va haver violència? No són preguntes formulades a partir de la propaganda independentista sinó a partir del sentit comú.