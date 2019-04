Vilafranca del Penedès, VilaPensa

Catalunya és país de fires i festes, però ara n’hi ha una d’insòlita i que és reconfortant saber que se celebra, perquè es defineix com un Festival del Pensament, una mena de fira de la filosofia per a tots els públics. Es tracta del VilaPensa, que des de l’any passat se celebra a Vilafranca del Penedès, organitzada pel Museu de les Cultures del Vi (Vinseum), i amb la col·laboració de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Van arrencar l’any passat filosofant sobre l’escepticisme i aquest any han virat cap a la recerca de la felicitat, ordre de temes molt més esperançador que no pas si haguessin començat per la felicitat i haguessin continuat per l’escepticisme. Enguany hi han inclòs una taula rodona titulada 'Raimon Panikkar, la seva concepció de la felicitat i del món'. Qui sap si algun dia passarem del VilaPensa al CataPensa.