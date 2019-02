Vostè ja sap per què els insulten, ministre Ábalos

El ministre Ábalos ha declarat: "Mai en democràcia s’havia insultat tant un president del govern. Ni tan sols quan les manifestacions eren contra el matrimoni homosexual o contra el procés de diàleg amb ETA". És fàcil d’entendre, ministre. Si el rei crida "¡A por ellos!", si el president del CGPJ afirma que la unitat d’Espanya és la clau de volta de tot el dret d’un estat, si el Parlament d’Extremadura demana un 155 per a Catalunya i el seu partit hi vota a favor, si Felipe i Guerra troben que és horrible nomenar un relator, ¿què esperava, que no els esquitxés la fòbia? I no ho justifiqui amb la independència, perquè un Estatut d’Autonomia ja trencava Espanya fa catorze anys. Dimarts començaran a jutjar els nou polítics catalans que tenen a la presó. No en tenen prou? La vida espanyola ha arribat a nivells patològics amb Catalunya, com mai no hi va arribar amb el País Basc en èpoques dramàtiques. No s’estranyi dels insults. Pregunti’s com han educat els joves espanyols en democràcia.