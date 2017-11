Vas a votar, et peguen, però el violent ets tu

ESCOLTO juristes lloant la diferència entre el Tribunal Suprem i l’Audiència Nacional. Entenc els arguments, però no els comparteixo gaire. Posar-li 150.000 euros de fiança a la presidenta del Parlament, a mitja tarda, són ganes d’enviar-la a la presó. I enviar la presidenta d’un Parlament a la presó no és normal. I no els comparteixo, tampoc, per la part que ens toca. Diu la interlocutòria judicial: “Muralles humanes que defensaven de manera activa els centres de votació fent recular els cossos policials o forçant-los a fer servir una força que hauria resultat innecessària d’una altra manera són una clara i plural expressió d’aquesta violència”. Nosaltres, els que anàvem a votar, vam forçar la pobra policia a pegar-nos i d’aquesta manera ens convertíem en violents. És ben bé que la història, i les interlocutòries judicials, les escriuen els que guanyen.