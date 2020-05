Woody Allen, vida i obra

Parlem de “vida i obra” perquè ens hem d’entendre, però l’obra és vida i no es poden separar l’una de l’altra. L’autor és tot d’una peça. És el receptor de l’obra el qui diu fins on és capaç de fer la separació, perquè l’emoció estètica que ens produeix una obra artística no se sotmet gens fàcilment a les exigències de tipus moral. I si abans de valorar una obra haguéssim de passar pel filtre de l’exigència ètica la vida íntima de l’autor, sigui artista, polític, periodista o esportista, molt poques creacions quedarien dempeus. Naturalment, això no indulta l’autor de cap de les seves responsabilitats, ni el fa millor persona. Estic parlant de Woody Allen, esclar, l’obra del qual m’ha acompanyat, m’ha fet gaudir i m’ha fet sentir agraïment tota la vida.