Un any de política

De la caiguda de la Dictadura fins ara ha passat, aproximadament, un any. Aquí a Catalunya aquest any ha estat marcat per una característica essencial: per la represa, després de set anys d’opressió i de silenci, de la política catalanista. I ara la pregunta és aquesta: si contemplem els incidents de l’any que acaba de passar amb ulls nets de partidisme estret i pensant només en els interessos més generals del país, ¿podem estar satisfets de l’any 1930? Dos esperits de primer ordre, Joan Estelrich i Ferran Valls i Taberner, han fet, en aquestes mateixes columnes, dos balanços polítics excel·lents del passat immediat. Què es dedueix de llurs escrits? Se’n dedueix una impressió complexa. D’un cantó la lluita política interior ha arribat en certs moments a extrems veritablement lamentables, a extrems que han pogut fer dubtar seriosament de la nostra capacitat cívica. Nosaltres, en aquestes columnes, hem fet una campanya a favor de la unitat del catalanisme. N’hi ha hagut prou d’enunciar aquest postulat elementalíssim a tota aspiració que tingui les característiques de la nostra perquè hàgim hagut d’ésser tractats i injuriats de la manera estrident i agra que comporta el nostre meridionalisme. [...] El curiós, però, és que, malgrat haver mantingut la desunió a dintre, hem conservat, de cara a fora, tot el prestigi que podíem esperar. [...] ¿Serà possible mantenir, de cara a fora, el prestigi que l’any 1930 hem encara aguantat, si la discòrdia interna es manté encesa? Aquesta pregunta planteja la qüestió de la responsabilitat dels directors polítics dels diferents sectors del catalanisme. És a dir: molt aviat podrem veure si, a aquests sectors, els interessa més la baralla interior per ella mateixa que no pas la finalitat intrínseca del moviment, que és l’autonomia d’aquest país. Si ens interessa més enfondir les diferències de família, no costa pas gaire de comprendre que el moviment s’anirà afeblint i que la repercussió a Madrid d’aquest estat serà immediata i precisa. Si tenim la força de superar el punt de vista exclusivament partidista i sacrificar totes les passions personals a la finalitat del moviment, ens podríem trobar en un punt de la nostra història pràcticament decisiu, importantíssim.