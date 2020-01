Un any i mig de presó per un 'tour' de la Manada inexistent

L'aparició d'una web que anunciava un 'tour' sobre la Manada amb el qual es podia seguir la ruta dels agressors sexuals fins al moment dels fets va causar una commoció comprensible. Però aquella alarmant proposta d'activitat, senzillament, no existia. Es tractava només d'una web que buscava deixar en evidència els mitjans de comunicació: només feia falta dedicar dos minuts a contrastar-ho per entendre que es tractava d'una provocació. Al cap de poques hores, de fet, la web recollia tots els retalls de premsa dels que havien caigut a la trampa.

Aquest desembre, un tribunal ha condemnat a un any i mig de presó el creador de la web. I mitjans com La Vanguardia, per exemple, ho expliquen com si de debò s'hagués intentat comercialitzar un 'tour'. "El negoci consistia en un recorregut pels carrers de la capital navarresa...", començava un subtítol. La realitat és que era impossible contractar el presumpte servei: enlloc de la web ho permetia. La víctima, tanmateix, ho va denunciar, i el magistrat ha considerat que aquella web constituïa un delicte contra la integritat moral. Condemna l'autor també al pagament de 15.000 euros d'indemnització.

El cas obre la qüestió sobre aquest tipus de campanyes d'impacte. Crec que els creadors no van calibrar bé que la seva acció activista podia comportar un dany real i concret a la noia que va patir l'agressió. Però, si ens poséssim estrictes, ¿no caldria condemnar també els mitjans de comunicació que van fer d'altaveu d'aquella bola? La web hauria passat desapercebuda sense la inestimable col·laboració d'uns mitjans que, sota el pretext de la denúncia pública, es van llançar a la caça de clics. I ho van fer des de la irresponsabilitat de publicar una cosa que ni tan sols es van molestar en comprovar si era veritat. ¿Aquesta negligència hauria de tenir algun tipus de conseqüència?