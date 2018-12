Les millors vinyetes de Ferreres del 2018

El 2018 ha sigut un any intens, amb polítics a la presó i en vaga de fam, amb un 155 que va allargar-se sis mesos i amb un panorama polític marcat pel Brexit i la irrupció de Vox. Per acomiadar l'any us proposem una selecció del millor Ferreres, un vinyetista compromès que no fa "dibuixos de mel i mató", amb una tria feta per ell mateix. "Miro de comprometre’m, perquè això és el que agrada a la gent", assegura. Aquestes són les millors vinyetes de l'any -Ferreres va començar a publicar a l'ARA al març- del vinyetistas:

Puigdemont fa un pas al costat i anuncia la creació del Consell per la República per "liderar el camí cap a la independència efectiva"

540x257 2 de març del 2018 2 de març del 2018

Un tribunal alemany descarta el delicte de rebel·lió per a Puigdemont i la justícia espanyola creu que s'han “extralimitat”

540x259 10 d'abril del 2018 10 d'abril del 2018

La sentència de la Manada sacseja la societat

540x258 2 de maig del 2018 2 de maig del 2018

ETA anuncia la seva fi i desmantella tota l’estructura

540x256 5 de maig del 2018 5 de maig del 2018

Catalunya surt als carrers per defensar els drets dels refugiats

540x266 13 de maig del 2018 13 de maig del 2018

Els bancs assumiran totes les despeses hipotecàries excepte la taxació

540x261 14 de novembre del 2018 14 de novembre del 2018

L’accident de Vacarisses reobre la batalla Govern-Estat per les inversions a Rodalies

540x260 29 de novembre del 2018 29 de novembre del 2018

La ultradreta liquida l’hegemonia del PSOE a Andalusia

540x264 4 de desembre del 2018 4 de desembre del 2018

Consell de ministres a Barcelona: Sánchez es limita als gestos en una reunió envoltada de protestes