En planetes diferents i amb Casado orbitant

La imatge de la primera reunió de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat que se celebra en set anys es va assemblar més a un quadre d'una reunió postbèl·lica, una primera trobada per imposar les condicions d'un armistici, que a una reunió de treball per intentar posar fil a l'agulla a la sortida de la gravíssima crisi institucional que viu l'estat espanyol. La distància sideral de les posicions es va veure condicionada, a més, per la reunió que Pedro Sánchez té prevista amb el nou líder del PP, Pablo Casado. Els representants del govern central semblaven més preocupats per mostrar-se inflexibles respecte a Catalunya que per avançar ni tan sols mínimament en els temes més fàcils de l'ordre del dia. La reunió va servir per evidenciar les discrepàncies siderals entre els dos executius i marcar un calendari de treball, d'aquí al desembre, per tractar els temes ordinaris pendents des del 2010. La ministra Batet va qualificar la reunió de "franca" i el conseller Maragall hi va afegir "dura", destacant la gran diferència d'interpretació de conceptes com 'normalitat' o 'bilateralitat'. Maragall va anunciar que venen temps de resistència, "No ens expulsaran ni ens trencaran, estem especialitzats a aguantar", i amb ofici va garantir perseverança i confiança en algun avenç que ahir va ser impossible concretar. Sánchez pretén guanyar temps i mantenir el PP a ratlla, però no té tot el temps del món si vol que la tensió no el torni a desbordar a la tardor.