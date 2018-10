I ara, Espanya

Després de l’acord de Munic, les grans potències es troben amb el problema d’Espanya, una ferida oberta a Europa que cal tancar com més aviat millor. Com? El problema espanyol es planteja ara en els següents termes. Desbordat alhora per una insurrecció militar que li arrabassava els seus instruments de repressió i per una revolució proletària on hi havia les úniques forces capaces de contrarestar amb eficàcia la revolta dels militars, el Govern de la República Espanyola ha resistit durant més de dos anys una terrible guerra civil sense defallir, ni davant l’assalt dels rebels, ni davant l’esclat de la revolució. Lluitant en constant retirada al llarg d’aquests dos anys, la República ha hagut de lliurar la major part del seu territori als militars sediciosos i a les tropes estrangeres que els hi donaven suport; a més, la República es va veure obligada a pactar amb les forces de la revolució internacional que enviaven brigades de voluntaris estrangers per ajudar-la. Feixisme i comunisme han entaulat sobre terra espanyola una batalla terrible, sense que cap dels dos sistemes ideològics enfrontats -aliens tant l’un com l’altre als autèntics sentiments del poble espanyol- no hagi reeixit a assegurar-se un triomf definitiu. No n’hi ha hagut prou amb un milió de morts per imposar al poble espanyol la supremacia d’algun dels dos sistemes. Què cal fer per acabar d’un cop amb aquesta guerra estèril? ¿Anul·lar un dels combatents per donar a l’altre una victòria com la que, ell tots sol, no hauria assolit? En vista de la direcció triada per la política europea després de l’acord de Munic, sembla que aquesta serà la conclusió fatal dels esdeveniments: lliuraran a Franco la victòria sobre el poble espanyol, una victòria que les seves tropes i els seus aliats estrangers no han sabut pas aconseguir. Aquest sacrifici cruel de la República Espanyola s’ha presentat com un nou Holocaust per salvar la pau europea. Però, ¿se sap del cert què significa el triomf de Franco? Franco significa la guerra i només la guerra: avui, la guerra civil; demà, la guerra europea. [...] Sense Itàlia i Alemanya, Franco hauria estat escombrat de la terra espanyola en unes poques setmanes, sense necessitat de tancs russos ni de brigades internacionals. Aquest govern arbitrari d’un militar sediciós, instal·lat en la Mediterrània i en el nord d’Àfrica, no és altra cosa que una maniobra estratègica mitjançant la qual l’Estat Major alemany pretén contrarestar l’acció de França en el centre d’Europa. [...]