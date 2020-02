En la muerte de Bertrand Russell (1970)

El fallecimiento de lord Bertrand Russell no puede dejar de impresionar a cualquier conciencia preocupada por el destino de la humanidad. El 18 de mayo hubiera cumplido 98 años. Casi un siglo de presencia rotunda, acusadora, increíblemente alerta, que ha pesado sobre el mundo con una fuerza moral extraordinaria. […] Russell es una de las figuras más originales de toda nuestra época. […] Descendía de una gran familia política inglesa, tradicionalmente whig, que desde el siglo XVI ha ocupado un lugar distinguido en la política, la milicia y la diplomacia británicas. […] Su padre fue asimismo un hombre de ideas avanzadas a pesar de sus títulos nobiliarios o quizá por ellos, que eran de una inalterable tradición liberal. Él y su esposa murieron muy jóvenes, dejándole huérfano a los tres años. […] Su abuela le educó brillantemente con preceptores y maestros. En 1890 ingresó en el Trinity College de Cambridge. Allí se revelaron sus dos aficiones fundamentales: la filosofía y las matemáticas. La tercera de las preocupaciones de su vida, la sociología, no tardaría en revelarse […] En 1894 se casó con Alys Pearsall Smith y fue a vivir a Berlín, donde se interesó por aquel impresionante partido socialdemócrata que se estaba creando en la Alemania de Guillermo II. Fue en el Congreso Matemático de París de 1900 cuando Russell se reveló como matemático y pensador. […] Publicó en 1903 su primera gran obra, Principios de las matemáticas, que en el fondo no es otra cosa que un libro sobre los fundamentos de la lógica, los cuales, para Russell, no pueden ser separados de los fundamentos de las matemáticas, pues, para él, la lógica no es otra cosa que una matemática más general. […] En la guerra de 1914 tomó parte activa en el movimiento de los objetores de conciencia. […] Escribió un osado libelo, que le valió cien libras de multa y su cargo de profesor de Matemáticas en Cambridge. […] En 1918, un artículo suyo […] le lleva seis meses a la cárcel, donde escribió, sereno e implacable, uno de sus libros fundamentales: Introducción a la filosofía matemática. Acabada la guerra fue de los primeros intelectuales de Occidente que estuvo en Rusia. Tuvo largas entrevistas con Lenin, Trotsky, Gorki. […] Como ha escrito un discípulo suyo, Nicol, “su obra es un monumento a la razón pura”. Russell ha escrito que un problema o es lógico o no es filosófico. En metafísica cree que el hombre está absolutamente desprovisto de cualquier instrumento de descubrimiento, rechaza absolutamente la famosa intuición de Bergson. El filósofo debe, pues, aceptar las concepciones filosóficas comunes sometiéndolas al análisis crítico de la lógica más rigurosa. Ello le liga en cierto modo a la escuela de los empíricos ingleses […]. Todo ello es mantenido con el estilo libre y gentil de un filósofo superior, irónico, elegante, humanitario y antimístico.