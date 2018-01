Més a prop dels tàtars

Editar un diari, a més de cremar la vista i torturar les cervicals, permet constatar que les agències i redaccions poden vehicular frases absurdes i quedar-se tan amples. El dia 20 de juliol Putin va dir: “Forçar una persona a aprendre una llengua que no és la seva llengua materna és tan intolerable com disminuir el nivell d’ensenyament del rus”. La frase no té ni cap ni peus. Però cap mitjà es para a constatar-ho, es limiten a reproduir-la com si fos clara i transparent, i el lector lúcid pot acabar pensant que és ell el que no hi toca.

Per què és absurda? A Rússia es parlen unes 100 llengües i n’hi ha 35 d’oficials en alguna de les seves repúbliques. La llengua minoritària més parlada és el tàtar, amb 5,5 milions de parlants nadius. Doncs bé, sabent això, el que Putin ens està dient, alhora, és que és intolerable obligar un parlant nadiu de tàtar a aprendre rus i que és intolerable que a les escoles tàtares s’ensenyi menys rus. Un flagrant oxímoron. Per què es contradiu? Perquè la frase absurda dissimula l’aberrant supremacisme ètnic que conté la clara i transparent: la que diu que és intolerable obligar els parlants nadius de rus a aprendre llengües russes minoritàries i és obligatori que els parlants nadius d’aquestes llengües aprenguin rus. I la millor prova que Putin vol dir això és l’ordre que en deriva: “Inspeccionar totes els escoles de Rússia per assegurar-se que l’ensenyament de les llengües que no són el rus és només opcional”. Una ordre que equival a accelerar l’extinció de totes aquestes llengües i que topa amb la lògica, i desesperada, resistència de les comunitats que les parlen.

La frase de Putin -un cop desentranyada- té un gran interès per a tots els que, com els tàtars, ens resignem a acceptar que la nostra llengua comparteixi cooficialitat en el nostre territori amb l’única oficial en el conjunt de l’estat. I és que, per desgràcia, té més lògica de la que aparenta, encara que sigui una lògica perversa. A cap ciutadà rus que no té com a llengua materna el rus se l’obliga a aprendre rus. L’aprèn per necessitat. Els únics russos que poden sentir com una obligació extemporània aprendre una llengua a l’escola són els russòfons que es veuen obligats a aprendre la llengua de la regió on viuen. Si en rus tothom els entén, per què l’han d’aprendre?

En la tensió identitària que vivim, i que el Procés ha exacerbat, una de les batalles que molt probablement es lliurarà aquest 2018 a les escoles catalanes es revestirà d’aquesta perversa lògica: “ No entiendo por qué las clases se tienen que dar en catalán ”. Des dels mitjans catalans s’ha venut sempre que la immersió (aquest intent, en bona part fallit, de convertir el català en la llengua vehicular de l’escola) era un paratge idíl·lic que només quatre famílies manipulades qüestionaven. No és difícil endevinar que a partir d’ara -i després que el partit que va néixer, sobretot, per qüestionar-la hagi aconseguit ser el més votat de Catalunya- seran moltes més que quatre.