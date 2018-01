Un dietari per veure-hi més clar

En les últimes hores, parlant amb diverses persones, ha sortit a la conversa el costum de portar un dietari. La primera conclusió compartida ha sigut que amb la vida atrafegada que portem tots plegats, només ens faltaria haver-nos d’encarar a una pàgina en blanc abans d’anar a dormir. Però, alhora, tothom que ho ha provat ha reconegut que val la pena. Perquè el repàs del dia convida tant a desdramatitzar les foteses com a donar valor als moments aparentment prescindibles, perquè esmola l’observació i perquè permet immortalitzar fragments de vida que, si no, se’ls empassaria la trituradora de la memòria. I perquè, rellegit de tant en tant, el dietari és com aquell núvol de paraules on queda molt clar quines persones i quins sentiments han anat dominant la nostra vida. I, si no t’agraden, ja saps què hauries de canviar.