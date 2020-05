ABANSD’ARA

La ginesta (1904)

De la peça de Joan Maragall (Barcelona, 1860-1911) datada tal dia com avui a Il·lustració Catalana (29-V-1904). Maragall hi combina les expansions d’un articulisme íntim, molt sensible, amb la inserció d’un dels seus poemes més fervorosos. L’última estrofa va arrelar en l’imaginari d’una catalanitat associada a l’excursionisme culte amb projecció patriòtica.