El groc es cola a la Cavalcada

Si fóssim un país normal, la retransmissió de la Cavalcada de TV3 seria un fet intranscendent. Com que les desfilades de Reis tenen sentit a nivell local, és dels pocs esdeveniments importants que encara tenen més impacte viscuts en directe, al carrer, que no pas a través de la televisió. Amb tot, l’emissió té un valor simbòlic.

Ara bé, a causa de les circumstàncies polítiques, la Cavalcada de Reis de TV3 acaba creant més expectativa entre mitjans espanyols que tenen l’objectiu de combatre l’independentisme que no pas entre l’audiència catalana. Enguany, a causa de la consigna de l’ANC perquè la gent vestís de groc a la Cavalcada de Manresa, les teles espanyoles han aprofitat l’avinentesa per culpar TV3 de la seva politització, com si fos la cadena qui hagués induït a la reivindicació.

TV3 va organitzar una retransmissió molt modesta conduïda per Laia Servera, la directora de l’InfoK, i el reporter Manu Alonso -una mica sobrepassat per les circumstàncies, el rebombori, la timidesa dels nens davant del micròfon i els barbarismes lingüístics-. Per amenitzar l’avançar lent dels carruatges es van incorporar connexions amb la canalla i amb alguns personatges de la família del Super3. Les entrevistes a algunes personalitats locals tenien més justificació com a simple farciment per afavorir el ritme televisiu que no pas com a interès de l’audiència. La petita ficció dels Reis d’Orient preparant-se per a la jornada podia tenir cert atractiu per als espectadors més petits.

El que sí que es va fer més evident era el dispositiu de l’ANC per acaparar els focus. Immensos gotims de globus grocs ocupaven la plaça arreu i es feien evidents i inevitables en tots els plans generals. Més enllà de les iniciatives individuals gairebé inapreciables, en alguns plans de la retransmissió de la Cavalcada apareixien grups hiperactius de mòbils amb llums grocs i banderes grogues estratègicament col·locades allà on es posaven les càmeres de TV3, per fer-se veure malgrat que no hi hagués voluntat de la cadena. Fins i tot en el petit set on presentava Laia Servera s’hi va col·locar un fons neutre que semblava pensat per evitar que algun espontani espavilat utilitzés l’espai del darrere per fer visible alguna reivindicació. És molt possible que algunes imatges siguin aprofitades per mitjans espanyols per retreure a TV3 la politització i l’adoctrinament de la canalla. Però en cap moment, cap professional de TV3 va fer referència al Procés, ni als presos polítics, ni va fer cap comentari reivindicatiu. I es va fer molt evident, fins i tot, que la realització patia per no ensenyar massa el groc que inevitablement, de tant en tant, els apareixia en imatge. Qualsevol esforç de prudència, però, és en va. Ja se sap que facin el que facin, tot serà utilitzat contra TV3, perquè fins i tot en el dia de Reis determinats programes tenen l’objectiu de convertir la tele pública en carbó.