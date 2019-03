Encara que tots plegats m’haguéssiu d’avorrir us ho diria. Aquí tothom fa barricades: els revolucionaris, als carrers; els conservadors, a les portes de les esglésies i a les barbacanes dels convents. I jo crec que l’amor és l’única barricada que pot salvar la vida de la Ciutat. Jo he vist amb dolor com folraven de ferro les portes dels temples de Barcelona, i he pensat: si la ira del poble ve un dia contra tu, i no tens més que la porta folrada per defensar-te d’ella, de res te servirà. Lo que has de folrar i fortificar és la fe del teu cor, perquè ell sigui el temple i el castell de la divinitat. Anant per aquests mons a predicar, ne sento que parlen a tothora d’encendre-ho tot, de resoldre tots els conflictes de la vida civil per l’actuació de la força brutal; i jo penso: Tu que ets tan valent ¿a on eres, quina barricada defensaves, quan el poble lluitava il·lusionat en les roges diades de juliol? ¿Què esperes, Barcelona, a fer callar tota mena de fanàtics sanguinaris? Si no imposes amb manament viril el respecte a la vida i a la dignitat humanes, les forces que et junyeixen a la civilització occidental t’abandonaran. […] Si entre nosaltres no existís una multitud d’homes de pau capaços de resoldre, en un sentit d’amor i fortalesa, tots els problemes de la vida civil, quan no quedés entre nosaltres altre procediment que el de la teia incendiària per arribar a la implantació de les reformes jurídiques, clau de volta de la societat moderna, jo aniria a passar la meva amargura en la solitud, per no avorrir la Ciutat perduda. Tal volta sigui més popular aconsellar la revolta, sobretot des de les taules d’un teatre, que manifestar-se decidit a no jugar mai més amb les vides dels altres. Després, quan l’hora arriba, sempre queda el recurs de dir que no estem preparats, i mentrestant el poble il·lús és el que rep les bales del màuser. […] Contra les barricades dels uns i les lladroneres dels altres, hi hem d’afirmar noble i bravament el nostre sentit de les lluites cíviques, basades en un amor nodrit de sana fortalesa. Hi ha un formidable poder d’opinió que pot moure’s contra les causes injustes, que pot utilitzar-se a favor de les reivindicacions més radicals, i aquest poder és d’una eficàcia més segura que les extremituds epilèptiques de la bullanga. ¿Fins quan tolerarà, poble sa, poble viril, la farsa revolucionària? La noblesa de les causes està en el grau de felicitat humana que produeixen, i no en la forma pinxesca de propagar-les i imposar-les. Si algú tracta d’aixecar barricades a la porta de casa seva, en nom de l’amor i en nom de la llei que haurà oblidat, destrueix-les.