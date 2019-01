‘La bona persona de Sezuan’, de Brecht

L a bona persona de Sezuan és una obra major, dins el conjunt de la producció de Brecht, i també, diríem, en si mateixa. Menys pintoresca, menys hàbil i menys oportunista que L’òpera de tres rals. Més espontània o més deliberada. El seu muntatge, doncs, representa una data que podem qualificar (en el to discretíssim a què ens obliga la situació general del nostre teatre) de memorable. I segurament acabaré de donar tot el seu valor a aquesta afirmació quan hauré desmentit les frases que, en aquesta avinentesa i amb una facilitat d’oblit en la qual ens és difícil de creure, han alegrement menystingut l’estrena de la primera obra de Brecht en català, per l’A.D.B. Important, memorable, perquè al moment en què el nostre teatre es veu imperiosament obligat (si vol subsistir o, més ben dit, si vol tornar a ésser) a adaptar-se de debò a les seves circumstàncies reals, i servir-hi, la lliçó de Brecht ha d’ésser benvinguda i pot ésser profitosa. I també perquè, amb aquest muntatge, el brechtianisme de Ricard Salvat, probablement l’home més llançat, més capbussat dins el teatre que tenim avui a Catalunya, desembocava en una prova decisiva. L’obra és una faula que demostra, amb tot el rigor permès a l’expressió artística, la incompatibilitat de les exigències de la bondat individual i de la simple subsistència. [...] L’anècdota se situa a la Xina, en una Xina moderna, amb aviadors, però, de moment, sense guerres. O sigui abans que els japonesos comencin a empènyer. L’exotisme crea una distància paradoxalment útil a l’exemplaritat de la faula. [...] Un dels encerts de Ricard Salvat ha estat d’explotar adequadament les virtualitats d’aquest exotisme que és i no és. La decisió de donar íntegre el text de Brecht ha dut la Companyia Adrià Gual a oferir-nos un espectacle d’una duració desacostumada a casa nostra, fora del Liceu: més de tres hores i mitja, amb un sol entreacte. Alguns espectadors, és clar, ho han trobat massa llarg, però cal dir (i no és pas un petit elogi de l’obra i del muntatge) que han estat menys nombrosos que no hauríem pogut témer. [...] Em sembla que el problema cabdal que Salvat ha hagut d’enfrontar és la funció precisa de l’actor dins la representació. [...] Deixant de banda les possibilitats personals de cadascú, em sembla evident que no tothom ha obtingut el feliç equilibri d’expressió espontània, de contenció i de construcció amb què Núria Espert ha demostrat que no usurpava pas el seu doble primer paper. [...]