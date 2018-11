Es busquen 27 visionaris per a la Corporació

Front número u. A la BBC tenen 300 treballadors al departament de recerca i investigació. Com que són 20.916 professionals en plantilla, si fem la regla de tres amb els 2.321 de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ens surt que hi hauria d’haver 33 persones dedicades a explorar el futur de l’audiovisual, que està en evident transformació radical. Doncs només n’hi ha 6. Són professionals amb talent i entusiasme, que segueixen un munt de projectes. Però pateixen l’evident limitació de ser un equip petit. En farien falta 27 més per estar als nivells de la BBC (proporcionalment, esclar).

Front número dos. Quan parlem de la Corporació, sovint pensem en TV3 com la germana gran i Catalunya Ràdio com la petita. Però resulta que hi ha un tercer plançó, encara més petitó: els mitjans digitals. De nou, podríem pensar que aquesta unitat hauria de rebre totes les atencions, perquè ha de liderar el trànsit cap al nou model audiovisual d’un món hiperconnectat. Doncs no ben bé: el seu pressupost és de 900.000 euros, quan fa cinc anys era de 3.500.000 (per bé que assumia estructura que actualment es computa com a general de la Corporació). És a dir, no rep ni un milió d’euros dels més de tres-cents que mou anualment l’ens públic.

Salvar la dada d’audiència de TV3 ha generat molts danys col·laterals. Els canals temàtics són els damnificats més evidents. Però hi ha també altres perjudicats invisibles, com ara les unitats que se suposa que han d’obrir camí cap a un model que encaixi molt més amb el canvi d’hàbits, de públics, de finestres i de consums mediàtics que està arrasant el panorama tradicional. Per dir-ho suau: la Corporació ja acusava símptomes mastodòntics i d’obsolescència fa deu anys, quan Netflix tot just era un videoclub que enviava DVDs per correu postal als nord-americans.

La intel·ligència artificial aviat permeabilitzarà tots els àmbits de la comunicació. Al canal cultural BBC4, un algoritme ha estat capaç de fabricar una hora de programa remenant entre l’ingent arxiu de la corporació i escollint els fragments que millor s’adapten a l’audiència mitjana de la cadena. Era un experiment però d’aquí quatre dies podrem veure com les cadenes comencen a oferir llistes de vídeos personalitzades per a cada usuari. ¿Està preparada TV3 per treure el màxim profit del seu arxiu i integrar-hi la intel·ligència artificial? I, com això, hi ha una dotzena més de possibilitats que caldria experimentar.

La millora del finançament de la Corporació no ha de servir només per poder elaborar i comprar continguts millors, i revifar els canals infantil i cultural. També hauria de permetre modernitzar una televisió que s’enfronta a un panorama de competència creixent. I amb nous actors que són extremadament potents des del punt de vista tecnològic i de coneixement de la seva audiència. Però aquesta millora no té aspecte d’arribar el 2019: sabem ja que l’avantprojecte de pressupost elaborat per la CCMA calca els números d’enguany. Però no passa res: segur que el futur s’espera un any. Segur que els altres no es mouen.