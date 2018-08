I si el cadàver de Franco guanya les eleccions?

ÉS REMOURE LA TOMBA de Franco i el tuf de franquisme envaeix alguns diaris. De puntetes, però que tampoc queda bé allò de dir que s’ha de seguir homenatjant el dictador. Es busquen subterfugis: la moda, ahir, era criticar que Pedro Sánchez vol blindar legalment l’exhumació via decret llei, un mecanisme d’urgència. I quina urgència hi ha si porta 43 anys enterrat?, es preguntava El Mundo en un editorial en què lamentava que “es poden violentar els drets individuals” de la família. Pobres, condemnats a seguir gaudint d’uns privilegis que la democràcia no ha aconseguit revocar. Al rotatiu també hi trobàvem l’opinió del jurista Plácido Fernández-Viagas, que, després de presentar-se com a militant del PCE en temps universitaris (com si això fos un salconduit per dir segons què, com un “no soc franquista, però...”), afirma que, quan Franco va morir, “Espanya sencera hauria votat pel franquisme en unes eleccions lliures”.

¿Podrien presentar el cadàver en unes eleccions? Possible ho és, si anem a la història que explica Martín Prieto a La Razón per criticar la intenció del govern espanyol: Pere I de Portugal va fer exhumar el cos de la seva estimada per proclamar-la reina. Que no doni idees, que encara les guanyaria.

CITA EN CAS D’ERROR

Una de les convencions no escrites del periodisme diu que quan un mitjà es fa ressò d’una exclusiva d’un altre, se’l cita com a mostra de respecte. La Vanguardia de dimarts aprofitava una notícia de l’agència Efe, sense citar-la: una foto inèdita de Federico García Lorca i Margarida Xirgu descoberta pel fotògraf Joaquín Gasca. En l’edició d’ahir tocava rectificar -l’Arxiu Nacional ho havia desmentit- i què va fer el rotatiu? Dir que ho havia tret Efe. Si la notícia és bona, mèrit meu. Si hi ha error, és culpa dels altres.