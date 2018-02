La caiguda de Wall Street: Un avís per a navegants

Aaquest dilluns, quan totes les dades macroeconòmiques dels Estats Units eren positives, la borsa de Wall Street es va enfonsar per sorpresa amb una caiguda del 4,6% i el màxim descens en punts de la seva història: 1.175. El pànic es va estendre a la resta de mercats, d’Àsia i Europa, i ahir l’Íbex-35 va caure també, tot i que de manera més moderada. L’indicatiu espanyol va perdre un 2,5% del seu valor. La pregunta que tot plegat suscita és òbvia: ¿estem al davant d’una altra crisi d’origen financer o és una baixada puntual?

Afortunadament els experts consideren que es tracta d’un simple ajust, ja que Wall Street acumula guanys del 70% en els últims dos anys, i es considera que hi ha d’haver una certa correcció a la baixa. Més inquietant resulta el missatge que s’amaga darrere d’aquesta contracció. Els experts coincideixen a afirmar que els mercats estan pressionant la Reserva Federal, que es planteja començar a apujar els tipus pròximament i posar fi als estímuls econòmics que han caracteritzat la política monetària en els últims anys i han servit per estabilitzar la situació després de la crisi del 2008.

Tal com explica l’analista Joan Marc Ribes a l’ARA, els mercats s’han acostumat als estímuls, a la injecció de diners i als programes de compra de deute, i ara temen que la seva retirada tingui efectes secundaris, com la pujada de la inflació, i els faci perdre beneficis. Però la retirada és la resposta lògica un cop ha passat la crisi. No té sentit que l’economia continuï sent dopada de manera indefinida. En tot cas, l’avís de Wall Street ens ha d’alertar sobre la fragilitat de la recuperació i els efectes que pot acabar tenint la retirada d’estímuls i l’augment de tipus. Hi ha molta feina a fer per construir unes bases econòmiques sòlides i conjurar els perills de noves bombolles especulatives o cracs borsaris provocats per l’ús d’algoritmes predictius per part de robots, com va passar dilluns.

Per sort de moment no sembla que s’hagi de témer per un contagi a l’economia, que continua creixent a bon ritme. Però és un avís per a navegants. Perquè res assegura que aquesta bonança internacional, de la qual l’economia espanyola i catalana s’està beneficiant especialment, no pugui tenir un final. La millor manera de preparar-se per entomar-lo, en cas que arribi, és fer reformes estructurals i un creixement sanejat.