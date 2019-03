El desenrotllament de l’economia catalana en aquest segle no ha estat paral·lel al del seu sistema financer. Aquest és un fet reconegut i considerat com una de les principals característiques de l’estructura econòmica catalana. L’anàlisi d’aquesta deficiència ha estat atreta quasi exclusivament pel sector bancari. Noms destacats com Cambó, Tallada, Recasens, Sardà, Beltran, i més recentment Cabana, han estudiat el problema de la banca catalana. En els darrers anys, tanmateix, un altre sector del sistema financer, les caixes d’estalvi, ha estat objecte d’una creixent atenció. Dos dels economistes més sobresortints de la generació jove han començat a proporcionar treballs que ajudessin a comprendre el paper i la transcendència de les caixes. El primer fou Jacint Ros Hombravella en un llibre que el 1961 trencà motlles, i el segon, Jordi Petit, que en una recent i valuosa tesi doctoral ha aprofundit el tema. Aquesta atenció és justificada pel fet que, contràriament a allò que ha succeït amb la banca, les caixes d’estalvi catalanes han crescut ininterrompudament. Senyal d’aquest creixement és que actualment representen gairebé el 40 % del total espanyol, fet que hem de considerar ben notable si comparem aquest percentatge amb el 13 % que representa la població i el 18 % de la producció. En termes absoluts la importància de les caixes catalanes és igualment visible si considerem que els recursos aliens de què disposen s’eleven a vuitanta-cinc mil milions de pessetes. Entre la Caixa de Pensions, amb uns quaranta-set mil milions, i la Caixa d’Estalvis, amb uns setze mil milions, representen, sense la Caixa d’Estalvis de la Diputació de Barcelona, que també té un volum considerable, un 80 % del total català. En resum, doncs, podem dir que l’extraordinari volum de les caixes catalanes va acompanyat d’un elevat grau de concentració que fa que les nostres grans caixes siguin comparables a alguns dels més grans bancs espanyols. L’atenció envers les caixes no ve únicament de llur importància quantitativa, sinó també de la consciència que llur paper dins l’economia catalana és poc important o, almenys, inferior a llurs possibilitats. Des d’aquest punt de vista podem formular alguna pregunta sobre el funcionament i l’eficàcia de les caixes, com: Qui mana? En una societat anònima la resposta és ben clara, car ho fan els accionistes que tenen els paquets d’accions més importants. En el cas de les caixes, els posseïdors de llibretes no intervenen de cap manera, i els consellers són elegits d’una manera generalment desconeguda; sempre és una elecció dins el Consell mateix, que només es fa quan hi ha una vacant, segons un sistema que fou interromput, el 1909, amb el nomenament sobtat i simultani d’un cert nombre de consellers. No cal dir que aquest secret i aquests càrrecs, encara que no siguin lligats a l’obtenció d’uns beneficis individuals, sí que ho poden ésser amb uns certs avantatges. [...]