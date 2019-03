Un calendari ben atapeït

Els aficionats del món del motor estem d’enhorabona. El cap de setmana vinent arrenca el Mundial de MotoGP al circuit qatarià de Losail i, una setmana més tard, el de Fórmula 1 al traçat de Melbourne, a Austràlia. Els dos campionats es posen en marxa gairebé a la vegada amb el català Marc Márquez i el britànic Lewis Hamilton, els actuals campions, intentant no deixar escapar les seves respectives corones mundials.

Però, de nou, el fet que cada cop es programin més curses i les temporades siguin més llargues fa que el calendari -de març a finals de novembre (aquest any, l’última cursa de F1 se celebrarà l’1 de desembre)- estigui més que atapeït: aquesta temporada s’han programat 19 curses de MotoGP i 21 de Fórmula 1, és a dir, 38 en total entre els dos Mundials.

Quadrar calendaris de dues competicions de l’envergadura d’aquestes dues no és gens fàcil, comptant que els promotors han de negociar amb els circuits, els patrocinadors, els equips... i els interessos de tots, i, a més, deixar en blanc uns quants caps de setmana a l’estiu per fer una aturada per a les vacances. Però aquesta temporada tindrem vuit caps de setmana de bogeria, per no aixecar-se del sofà ni treure els ulls de la pantalla, fent doblet, és a dir, amb cursa de MotoGP i de F1.

Els caps de setmana que coincideixen les curses acostumen a ser una al matí i l’altra al vespre, just quan els Mundials de les dues especialitats no són per Europa. Però, a vegades, passa tot el contrari, com passarà l’últim cap de setmana de març, quan el campionat de MotoGP serà a l’Argentina (la cursa de MotoGP és a les 20h) i la F1 a Bahrain (17.10 h). De fet, fa dos anys, Dorna, l’empresa que té els drets del Mundial de MotoGP, va avançar l’hora de la cursa de la categoria reina a Assen, als Països Baixos, per evitar que coincidís amb el GP de Bakú, a l’Azerbaidjan, de Fórmula 1. I l’any passat també va retocar l’horari de la cursa de la Gran Bretanya (que es va acabar suspenent per la pluja) per no solapar-se amb la F1.

A més, dels vuit caps de setmana que coincideixen les dues curses, tres seran a les acaballes de les dues competicions: els caps de setmana del 26 i 27 d’octubre, el 2 i el 3 de novembre, i el 16 i 17 del mateix mes. Just quan es decideixen els títols és quan més s’atapeeix tot, fet que provoca que, en alguns casos, puguem tenir dos campions el mateix dia. Fa anys que s’ha esquivat la situació gràcies a l’encert o a l’error del pilot que lluita pel títol o del seu rival més directe, però... ¿és bo per als esports de motor córrer el risc que es resolguin el mateix dia (un de matinada i l’altre al vespre) els dos Mundials?