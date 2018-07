La calor, els banys i la carn

[…]

Els banys són una de les coses més pensades de Déu. Inventats per ell aquell dia que es posà a caminar per sobre l’aigua, han estat perfeccionats pels seus deixebles, els quals trobaren més còmode, útil i refrescant nedar que no pas caminar. Caminant per sobre l’aigua només es refrescaven les plantes dels peus i s’esquitxaven una mica les cames fins a genoll. Avui, ja no hi ha ningú que camini per damunt del mar, tothom prefereix submergir-se dins el líquid. Els banys de mar estan a l’abast de tothom; s’han posat de moda. Aneu un dia a uns banys de la Barceloneta i els veureu plens que no hi cap més gent a l’aigua. Més que res, hi abunden els casats i les casades; la lleugeresa de roba s’ho porta. I consti que no som gens maliciosos. Els banys són una cosa semblant a la societat de Xauxa -país situat, si fa o no fa, i si els mapes no ens enreden, a l’extrem sud-oest d’Europa-. De les platges de moda als establiments de la Barceloneta, hi ha una gran diferència, i a les platges de moda la gent es coneix massa i no té prou èxit la promiscuició [sic] de la carn; a la Barceloneta, en canvi, amb la presència de desconeguts, els instints naturals troben una bona sortida. Hom s’hi troba bé; no solament es refresca, sinó que també admira costums del temps de la matriarquia i una exposició vivent de formes boniques i envejables.