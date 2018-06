El campionat de futbol

Per disposició especial, oficial, s’ha canviat el club campió d’Espanya. Els futbolistes, ara, en parlar del campionat diran del F.C. Barcelona l’ex campió. El F.C. Barcelona no pot celebrar cap acte ni els seus jugadors poden concórrer a cap altre camp, ni pot ésser, per tant, el campió. El club que quedà en segon lloc passa al primer. És lògic i natural que així sigui. Qui la fa la paga. I, és clar, la de pagar fins a les últimes conseqüències. ¿Quines són les últimes conseqüències, en aquest cas?: desposseir-lo de tot, començant pel mes preuat i just. El campionat l’havia guanyat pels seus mèrits, i ara no pot tenir cap mèrit. Amb la falta els mèrits més intransferibles es perden. Això ho hem vist sempre i ho veurem mentre el món sigui món i hi hagi justícia. El dia que el gran terratrèmol anunciat a plaç fixe -per bé que sempre hagi fallat aquest plaç- pels nord-americans i els alemanys, destrueixi la terra, llavors passarà tot al revés. Naturalment, ningú no s’ha planyut d’aquesta pèrdua. La justícia sura com els peixos al mar. I és indubtable que si una persona, sense saber una papa d’un ofici, pot ésser el primer d’aquell ofici al seu país, el que ha guanyat un campionat el pot perdre sense que un altre jugui millor que ell. No hi ha volta de fulla, en això. Si jo jugant a dames guanyo el meu contrincant, si la meva conducta no és prou com cal, el meu contrincant sense guanyar-me cap joc queda el vencedor. En bona lògica -la d’en Daurella, magatzemista de lògica i professor de bacallà-és així. Per això tothom troba tan natural que el F.C. Barcelona perdi el campionat.