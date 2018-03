El candidat a president Jordi Sànchez

QUAN UN MINISTRE diu que ja sap què decidirà un jutge, la separació de poders pateix, per dir-ho suaument. Això és exactament el que passa a Espanya: el ministre de Justícia diu que el jutge del Suprem no donarà permís a Jordi Sànchez per sortir de la presó i assistir al debat de la seva pròpia investidura al Parlament i, per tant, com que la sessió ha de ser presencial, quina mala sort, no podrà ser investit. L’assumpte no pot acabar-se aquí: Sànchez no hauria de ser a la presó, perquè hi és com a víctima d’una aplicació abusiva de la presó preventiva. Va ser escollit diputat sent a la presó i ara té dret a ser investit. Quan l’oposició diu que el proposen per allargar el conflicte, se li podria replicar que no el deixen sortir per la mateixa raó, amb una diferència: l’Estat té a la mà accelerar relativament la tornada a la normalitat de què s’omple la boca. Si no vol, caldrà posar-lo en evidència.