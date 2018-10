En el canvi de règim d’abril del 1931

Atent el pastor de les ànimes al bé espiritual dels seus fidels fills, no pot deixar de fer oir la seva veu davant els grans esdeveniments o canvis social-polítics dels pobles, recordant les normes de l’Església [...] Està fora de dubte que el canvi de règim que fa poc s’és realitzat a la nostra Pàtria pertany a la categoria dels grans esdeveniments, no sols per constituir una fase mol destacada en els annals de la història, sinó també per la transcendència que pugui tenir en els futurs destins del nostre poble. [...] 1r. Els reverends rectors i encarregats d’esglésies llegiran aquesta nostra Circular als fidels, i els demanaran especials oracions per als governants i els súbdits en ordre a la conservació de la pau [...] 2n. Tots els sacerdots i fidels deuran guardar el respecte i obediència als poders constituïts i prestar-los llur cooperació. 3r. Els sacerdots tindran cura de donar exemple d’estar units entre si, amb els fidels i amb el Prelat, intensificant la instrucció religiosa del poble i l’ensenyança del Catecisme procurant guanyar-los tots per a Crist. 4t. En les instruccions als fidels i en la predicació sagrada, com en tota llur actuació, han de mantenir-se per damunt i fora de la política, evitant allò que pogués donar pretext a semblant interpretació. 5è. S’esforçaran a donar exacte compliment a les disposicions canòniques sobre la predicació. Tindran cura especial de fer-la “ad captum populi”, o sigui en la forma que més arribi a l’ànima dels fidels, l’entenguin millor, sigui més pedagògica i agradable [...] 6è. Les campanes i els campanars, els temples, les seves dependències i altres coses sagrades estan com a tals subjectes a la jurisdicció eclesiàstica. Quant al repic de campanes i col·locació de banderes del nou règim, se seguiran els usos i costums establerts per als actes oficials. 7è. Com a normes per als fidels tindran present que dintre el règim constituït a cada país és obligació dels catòlics intervenir en la causa pública. Ho exigeixen el bé comú, l’ordre social i la defensa dels drets de l’Església [...] 8è. El que ara interessa especialment és la preparació de les eleccions a les Corts Constituents. Els catòlics, prescindint de llurs tendències polítiques personals, en les quals poden restar lliures, deuen unir-se seriosament i eficaç, per tal d’aconseguir que per a les esmentades Corts Constituents siguin elegits candidats que donin plena garantia que defensaran els drets de l’Església i de l’ordre social [...]